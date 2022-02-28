الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطوير أماكن الأكشاك أمام شارع الثلاثيني بالعمرانية في محافظة الجيزة

تطوير اماكن الاكشاك
تطوير اماكن الاكشاك امام شارع الثلاثيني بالعمرانية

أعلنت محافظة الجيزة تطوير أعمال اماكن الأكشاك أمام شارع الثلاثيني العمرانية بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة باستمرار أعمال التطوير بنطاق الحي.
 

وتواصل جهود حى العمرانية اليوم  في البدء في أعمال تطوير أماكن الأكشاك بمنطقة الحسينية وامام شارع الثلاثيني أسفل محور الفريق كمال عامر وذلك بالبدء في بناء الأسوار وتحديد أماكن المداخل والمخارج والمشايات للمارة بتواجد محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

و تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إنشاء مواقف السرفيس وساحات الإنتظار الحضارية المقامة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية وذلك لتحقيق اقصي استفادة من المساحات في تنظيم الحركة المرورية ومنع الوقوف العشوائي للمركبات .

وأشار المحافظ بأن ساحات الانتظار ستساهم في تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ومنع الممارسات العشوائية وتعظيم موارد المحافظة وتشمل خطوط السرفيس و تشمل  خطوط " العمرانية - جيزة  مستشفي الصدر  -  نصر الدين " . 

ووجه المحافظ بأنه سيتم تدعيم ساحات الإنتظار بعدد من الأكشاك الحضارية التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب مشددا على مراعاة أن تتم بنسق موحد وشكل حضاري طبقا للمعايير الفنية  والمواصفات القياسية في هذا الشأن . 

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة إنشاء دورات المياه وتدعيم الموقف بمقاعد  أنتظار لخدمة المترددين عليه وتركيب كاميرات مراقبة وأعمدة  إنارة وبوابات دخول وخروج لتحقيق الإنضباط داخل الموقف.

تطويرت شوارع محافظة الجيزة العمرانية محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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