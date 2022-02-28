سقوط عاطل يتاجر في «الشادو» في قبضة مباحث العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد مصطفي خليل مفتش مباحث قطاع الشمال تبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة والرائد مصطفي عبد الستار والرائد أحمد منتصر معاوني رئيس المباحث من إلقاء القبض عليه حال تواجده وبحوزته (كمية من مخدرى "شادو - بودر"- كمية من أدوات تصنيع المواد المخدرة- مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.