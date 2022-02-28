الاتحاد الأوروبي ينتقد الاستفتاء على الدستور في بيلاروسيا

انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، الاستفتاء الذي أجرته بيلاروسيا على الدستور، في سياق ما أسماه بـ "الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والقمع الوحشي الذي تمارسه السلطات ضد جميع شرائح المجتمع البيلاروسي " .



وجاء في بيان أصدره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل - عبر موقعه الرسمي - أنه يوجد حتى الآن أكثر من 1070 سجينًا سياسيًا في بيلاروسيا، فضلا عن اتساع نطاق ترويج المعلومات المضللة وتضييق الخناق على صفوف المعارضة بنحو دفع أعداد كبيرة من المواطنين إلى الفرار.



وأضاف - بحسب ما جاء في البيان - أن هذه ليست أجواء مناسبة لمراجعة دستورية ديمقراطية.. علاوة على ذلك، شهدنا عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات الرئاسية الماضية ولا شيء يشير إلى تحسينات في النظام الانتخابي ، كما يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تورط بيلاروسيا في العدوان المستمر على أوكرانيا بأشد العبارات الممكنة ، وسوف يستهدف أولئك الموجودين في بيلاروسيا الذين يتعاونون مع العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا .



فيما انطلقت، قبل قليل، في مقاطعة غوميل البيلاروسية، المحادثات بين وفدي موسكو وكييف على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الإثنين، عن إنهاء كافة الاستعدادات لاستضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدة أنها في انتظار قدوم الوفدين إلى البلاد.

جاء ذلك فور إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، عن أن الوفدين الروسي والأوكراني من المقرر أن يجتمعا دون شروطٍ مسبقة في مدينة بريبيات البيلاروسية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البيلاروسية «بلتا نيوز».