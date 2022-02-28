الكنيسة تحتتم مؤتمر أصدقاء التراث العربي المسيحي

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه اختتم مؤتمر أصدقاء التراث العربي المسيحي حول النصوص العربية المسيحية "اللقاء الثلاثون"، وذلك بتنظيم مشترك بين المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، واللجنة الأسقفية للإعلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أقيم المؤتمر يومي الخامس والعشرين، والسادس والعشرين من شهر فبراير الجاري، وذلك بمسرح سان جورج بمصر الجديدة. يأتي هذا تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الاسقفية للإعلام في اليوم الأول، والأب ميلاد شحاتة، مسؤول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية.

وتضمن اليوم خمس جلسات مختلفة، بداية من الجلسة الأولى( الخامسة للمؤتمر)، برئاسة د. عاطف مهني، ثم الجلسة الثانية، برئاسة د. نجلاء حمدي. تلاها الجلسة الثالثة، برئاسة أ. د. شذى جمال اسماعيل، والجلسة الرابعة برئاسة أ. د. سامي صبري، فيما كانت الجلسة الأخيرة، برئاسة الأستاذ نبيل فاروق.

وتضمنت الجلسات مناقشة العديد من الباحثين لأوراقهم البحثية. تلا كل جلسة من الجلسات، بعض المناقشات مع الحضور، وتوزيع شهادات تقدير للباحثين.

وعلى صعيد آخر، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس بمنسافيس.

جاء ذلك بمشاركة الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة، وشعب الرعية المبارك، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار اطمئنان الأب المطران على الأحوال الرعوية للكنيسة.

وأعطى نيافته الكلمة الروحية بعنوان "الإيمان الذي بلا دليل والقائم على الثقة بيسوع"، مختتمًا القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين. تضمنت الزيارة أيضًا تكريم الأنبا باسيليوس لأبناء الكنيسة، الذين شاركوا في المهرجان، التابع لمكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.