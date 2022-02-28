تحت رعاية الانبا باسيليوس.. خدمة جديدة للشباب الكاثوليكي بكنيسة العذراء بأبوان

ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل اليوم، أن كنيسة السيدة العذراء بأبوان، نظمت يومًا ترفيهيًا لشباب الرعية، وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه أقيمت فعاليات اليوم بأطياف سنتر بالمنيا.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه احتوى اليوم على العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة.

وايضا ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أن كنيسة العائلة المقدسة بالمنيا، نظمت يومًا تكوينيًا ترفيهيًا، لاجتماع شباب الرعية، بقيادة القمص بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، وذلك تحت شعار "share us".

جاء هذا تحت رعاية صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، حيث تضمن اليوم مجموعات العمل حول بعض شخصيات الكتاب المقدس، بالإضافة إلى المسابقات الكتابية والثقافية، والألعاب الترفيهية.

وعلى صعيد آخر، أقيم المؤتمر الشتوي لاجتماع شباب كنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وذلك بفيلا الرحمة بقرية الأفق، في الفترة من السابع عشر، وحتى التاسع عشر من فبراير الجاري، تحت عنوان "دورك جاي".

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تضمن الموتمر الحديث حول "مفهوم الحرية"، ثم أقيمت ورشة عمل بعنوان "الحدود ودورها في حياة الشباب"، بالإضافة إلى لقاء عن سر التوبة والمصالحة، كما تضمن المؤتمر أيضًا العديد من ورش العمل المختلفة، ومجموعات العمل بين الشباب.

واختتم الموتمر بيوم روحي بعنوان "ورجع إلى نفسه" كما تضمن اليوم الختامي ساعة سجود أمام القربان المقدس، ورتبة توبة، التي تضمنت ممارسة سر الاعتراف، بالإضافة إلى صلاة القداس الإلهي بشكل معاش.