التنمية المحلية: إزالة 10 آلاف مبنى مخالف واسترداد 6905 أفدنة

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة، خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ19 بلغ 10 آلاف و 63 مبنى على مساحة 2,2 مليون متر مربع في جميع المحافظات ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات قامت بإزالة 1195 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 6905 أفدنة.

جاء ذلك عقب تقرير تلقاه شعراوي اليوم /الاثنين/ من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات، خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 6 وحتى 26 فبراير الجاري.

وأكد شعراوي التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، في تنفيذ جميع الإزالات التي تمت خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 19، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالحسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وكشف التقرير الذي تلقاه شعراوي عن جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضي ملك الدولة، وكانت أكثر المحافظات عددا في حالات إزالات المباني المخالفة محافظة البحيرة بعدد 1924 مبنى على مساحة 442 ألف متر مربع ، ثم محافظة الشرقية بعدد 1722 مبنى على مساحة 248 ألف متر مربع ، وبني سويف بعدد 681 مبنى على مساحة 211 ألف متر مربع ، وأسيوط بعدد 536 مبنى على مساحة 51 ألف متر مربع ، و الأقصر بعدد 491 مبنى على مساحة 87 ألف متر مربع.

وأوضح التقرير أن محافظة الجيزة كانت أكبر المحافظات في مساحة الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات عليها بمساحة 3708 أفدنة ، والوادي الجديد بمساحة 1638 فدانا ، والشرقية بمساحة 945 فدانا.

وشدد الوزير على استمرار تكثيف الحملات اليومية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 والتي ستبدأ في الفترة من 6 حتى 26مارس المقبل، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأوضح شعراوي أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني التي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي، والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة ، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع منذ بدء الموجة الـ 19 وبصورة يومية وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة المستهدفة ، وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وطالب المحافظين باستمرار التركيز خلال المرحلة الثالثة على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية ، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.