الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العربية للطيران المدنى»: نثمن دور مصر الفعال فى النقل الجوى

طائرة
طائرة

أعربت المنظمة العربية للطيران المدني عن تقديرها لدور مصر الفعال في مختلف أنشطة النقل الجوي، مثمنة التعاون الوثيق بين قطاع الطيران المدني المصري والمنظمة العربية للطيران في كافة المجالات، واستضافة سلطة الطيران المدني للعديد من الدورات التدريبية في مجال النقل الجوى لعدد كبير من العاملين بمجال الطيران بالدول العربية والذين أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم والضيافة من الجانب المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، بمقر المنظمة بالرباط في المملكة المغربية.

وأشار بيان وزارة الطيران إلى أنه شارك في الاجتماعات الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري ومجدى جلال رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى بالسلطة، وحضور وفود الدول العربية الأعضاء بالمجلس ورؤساء سلطات الطيران المدني بالدول العربية.

كما قدمت المنظمة العربية للطيران ممثلة في دولها الأعضاء التهنئة لمصر على اختيارها كأول دولة عربية وأفريقية تحصل على مقعد نائب رئيس لجنة البيئة بالإيكاو، حيث تم اختيار المهندس عبد الغفار السيد عبد الغفار مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المعدات الفنية الثابتة بسلطة الطيران المدني، كأول مصري وعربي أفريقي نائباً لرئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة (CAEP) بمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" والذي تم بإجماع الدول الأعضاء باللجنة.

وناقش المجلس التنفيذي نتائج أعمال اللجان المختلفة بالمنظمة خلال الفترة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات خلال الجمعية العامة للمنظمة، والتي عقدت عام 2021 وتم خلالها انتخاب مصر عضوًا بجميع لجان المنظمة الخمس، وهي لجنة النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والملاحة الجوية والبيئة.

يذكر أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره والمساهمة في توافق الآراء لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي، ويصل عدد الدول الأعضاء إلى 22 دولة عربية.

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