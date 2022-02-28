الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مهتز نفسيا يتخلص من زوجته الحامل فى عرب غنيم بحلوان

قتل
قتل

شهدت منطقة عرب غنيم بغرب مدينة حلوان، واقعة مأساوية بعدما أقدم مهتز نفسيًا على ارتكاب جريمة قتل لزوجته، بعدما طعنها 6 طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيضًا "سكين مطبخ، وبعدها نزل عاريًا إلى الشارع بركن الياسمين، إلا أن الأهالي سارعوا بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من ضبطه.

وكان اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، قد تلقى بلاغًا من المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بقيام المدعو محمد عفت داهش، 27 سنة، عاطل ومقيم بمساكن الياسمين التابعة لمنطقة عرب غنيم، بقتل زوجته وتدعى "ناديه م.ا"، 17 سنة، بعدما طعنها 6 طعنات مستخدمًا سلاحًا أبيضًا "سكينة مطبخ"، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة المستخدم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد انتقلت لمحل البلاغ، لعمل تحرياتها التي أكدت كثرة المشاكل بين المجني عليها والجاني، وأن المتهم يعاني من اهتزاز نفسي، وتبين أن المجني عليها حامل في الشهر الخامس، وأن القاتل بعد ارتكاب جريمته نزل عاريًا إلى الشارع وتشاجر مع الأهالي.

وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مستشفي النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتقوم النيابة العامة الآن بمعاينة موقع الجريمة، واستكمال باقي الإجراءات.

أمن قتل حلوان متهم نقل جثمان

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