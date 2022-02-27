تعرف على حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج 2022

ازداد البحث خلال اليومين الماضيين، عبر محرك البحث جوجل عن حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج، وهل صيام هذا اليوم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أم أنه سنه فقط وليس فرضًا على جموع المسلمين.

ليلة الإسراء والمعراج

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم ليلة الإسراء والمعراج، لما ورد عن الرسول (ص) أنه قال: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وذكرت دار الإفتاء، أنه يستحب إحياء هذه الليلة بالعبادات والطاعات ومن أبرز هذه العبادات التي يحبها الله هي الصيام، منوهة أن هناك كذلك إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

وأوضحت دار الإفتاء أن النبي الكريم، كان يحرص على الصيام في رجب لما له من مكانة عظيمة عند الله، ولم يرد عن صوم الإسراء والمعراج أنه سنة.

وأشارت إلى أن صوم يوم 27 رجب ليلة الإسراء والمعراج لا حرج فيه لأن الصيام طاعة مطلوبة فى هذه الأوقات فى رجب وشعبان حتى نمهد نفسنا لشهر رمضان، فيجوز صوم ليلة الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منى على رسولنا (ص) بالإسراء والمعراج وبنزول وفرض الصلوات الخمس.

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج الإثنين المقبل.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة يوم الإثنين القادم، هي ليلة الإسراء والمعراج، وتبدأ من مغرب يوم الأحد 27 فبراير حتى فجر الإثنين الموافق 28 فبراير، الموافق 27 رجب لعام 1443 هجرية.

الإسراء والمعراج قدرة إلهية

وقال الشيخ عبدالله الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه ينبغي للمؤمن أن يتأمل في آيات الله الدالة على كمال قدرته، ليعظمه حق تعظيمه، ويقدره حق قدره، فقدرته سبحانه لا تدركها عقول البشر، ولا تقاس بقدرة الناس وطاقاتهم.

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أضاف «الجهني» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن من ذلك واقعة الإسراء والمعراج فقد كانت قدرة إلهية وحكمة ربانية خارجة عن إدراك البشر وطاقاتهم اختارها اللطيف الخبير القادر على كل شيء.