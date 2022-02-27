فرنسا تطرح مشروع قرار في الأمم المتحدة حول المساعدة الإنسانية لأوكرانيا

أعلن قصر الإليزيه، مساء اليوم الأحد، أن فرنسا ستطرح غدا أمام مجلس الأمن الدولي مشروع قرار «لضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق للاستجابة لحاجات السكان في أوكرانيا».

وأوضح البيان، أنه "إلى جانب التحرك الإنساني العاجل، ستدعو فرنسا إلى وقف لإطلاق النار يجب أن يسبق أي مباحثات سلام"، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقررت فرنسا مساء السبت، إرسال كمية إضافية من المعدات الدفاعية إلى السلطات الأوكرانية فضلا عن دعم بالوقود.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة أفادت في وقت سابق أنها "صادقت" على عمليات تسليم أسلحة دفاعية لكييف، بعدما طلبت أوكرانيا بصورة خاصة "وسائل دفاع جوي" ورقميّ، بحسب ما أوضح سفيرها في باريس.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا أمس الاثنين في الساعة 15,00 (20,00 ت غ) للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأوضح دبلوماسي للوكالة الفرنسية رافضا كشف هويته أن مسؤولين في دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيشاركون في الاجتماع.

وطلبت فرنسا أن يدلي الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش بمداخلة خلال الاجتماع، وفق المصدر نفسه.

ووافقت روسيا التي تترأس مجلس الامن في فبراير على الطلب الفرنسي الذي حظي بتأييد ايرلندا والبانيا والولايات المتحدة والنروج وبريطانيا والمكسيك، وفق ما أوضح دبلوماسي آخر.

وأورد مفوض أوروبي أن الهجوم الروسي على اوكرانيا تسبب بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص.

وشنت روسيا الخميس، حربا على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقطع فيديو وزعه الكرملين، وضع "قوة الردع" في الجيش الروسي، وهي قوة تشمل عنصرا نوويا، في حال التأهب متهما الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده، في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا.