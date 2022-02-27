الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنصورة تنظم ندوة «نصف قرن من التنوير وصناعة المعرفة»

جانب من الندوه
جانب من الندوه

نظمت الجامعة اليوم ندوة عن تاريخها بعنوان «نصف قرن من التنوير وصناعة المعرفة» بقاعة الدكتور إبراهيم أبو النجا بكلية الطب.

وقدم الندوة الدكتور أحمد أنور العدل المشرف على إدارة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة.

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وحضر الندوة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف شومة  عميد كلية الطب، السادة وكلاء الكلية، أعضاء لجنة التأريخ لليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة، عدد من أساتذة الجامعة.

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ورحب الدكتور أشرف عبد الباسط الحضور وعلى رأسهم الاستاذ حازم نصر، منوها إلى نجاح جامعة المنصورة في تنظيم أسبوع الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات الذى ساهم في إبراز دور القوى الناعمة من خلال تجمع الطلاب الوافدين من جميع انحاء العالم، بالإضافة لدور الجامعة في التنوير وصناعة المعرفة.

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فعاليات الاحتفال اليوبيل الذهبي جامعة المنصورة نصف قرن

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