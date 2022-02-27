السجن 7 سنوات وغرامة لمتهمين بحيازة أسلحة وهيروين فى الشرقية

أصدرت محكمة جنايات بالشرقية، اليوم، حكما بمعاقبة متهمين 2 بالسجن المشدد 6 سنوات لكل منهما وغرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، لحيازتهما بقصد الاتجار مخدر الهيروين والحبس لكلا المتهمين سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهما 500 جنيه لحيازتهما سلاح ناري وذخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وأمير زكى وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 16758 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين: هشام ش إ هـ، 22 سنة، عامل زراعي، وكريم خ م س ف ع، 20 سنة، مقيمين فى قرية تابعة لمركز الزقازيق؛ بحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى (بندقية خرطوش) وطلقتان لذات العيار.

وتبين حيازة المتهمين للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها، والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.