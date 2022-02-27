الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس متهمين بخطف صينيين في الإسكندرية

متهمين
متهمين

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد الشناوي مدير النيابة وسكرتارية ياسر أبو تريكة، حبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بخطف شابين صينيين، عقب استدراجها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وانتحال صفة ضابط وسرقة متعلقاتهما الشخصية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهما.

تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص انتحل صفة ضابط شرطة وبرفقته فتاة يستقلان سيارة بمنطقة الشاطبي وقيامهما بخطف شابين صينيان الجنسية مقيمين في القاهرة لسرقتهما بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات، حيث تبين ان المتهم الأول عاطل، مفصول من عمله من إحدى المحافظات وحدي الفتيات صينية الجنسية، ويستخدمان السيارة رقم س.أ.ل 262، لتنفيذ مخططهم الإجرامي وخطف ضحايهما.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمة باستدراج المجني عليهما كل من "ينج كين"، و"ميشو لانج"، مقيمين بمحافظة القاهرة، عبر التواصل خلال موقع إباحي وطلبت منهما الحضور إلى الإسكندرية للقاء عند إحدى محطات الوقود بشارع بورسعيد بمنطقة الشاطبي إلا أنهما تفاجئا بشخص يترجل من السيارة منتحلا صفة ضابط شرطة وتم خطفهما إلى الطريق الدولي الساحلي بجوار أحد المطاعم الشهيرة واستوليا منهما على 4 هواتف محمولة ومبلغ مالي عملات أجنبية تقدر بـ450 ألف جنيه مصري وتركاهما وفرا هاربين.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر بقسم شرطة باب شرقي واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، إحالة أوراق 3 متهمين الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم في إعدامهم، بعد اتهامهم بخطف ربة منزل تحت تهديد السلاح وهتك عرضها، صدر القرار بعضوية كل من المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، والمستشار الحسيني أحمد عطا حسين، والمستشار محمد عاطف مشالي، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي.

تشكيل عصابي تحقيق خلال رامي الإسكندرية ضابط شرطة التواصل

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الرئيس السيسى يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع

طلاب مصريون يتحركون من دينيبرو إلى رومانيا: «نحن بخير»

«الأرصاد»: طقس الإثنين مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء

«الاستثمار العقارى» يكشف فرص قطاع المقاولات المِصرية بإفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا في الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»