حبس متهمين بخطف صينيين في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد الشناوي مدير النيابة وسكرتارية ياسر أبو تريكة، حبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بخطف شابين صينيين، عقب استدراجها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وانتحال صفة ضابط وسرقة متعلقاتهما الشخصية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليهما.

تلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص انتحل صفة ضابط شرطة وبرفقته فتاة يستقلان سيارة بمنطقة الشاطبي وقيامهما بخطف شابين صينيان الجنسية مقيمين في القاهرة لسرقتهما بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات، حيث تبين ان المتهم الأول عاطل، مفصول من عمله من إحدى المحافظات وحدي الفتيات صينية الجنسية، ويستخدمان السيارة رقم س.أ.ل 262، لتنفيذ مخططهم الإجرامي وخطف ضحايهما.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمة باستدراج المجني عليهما كل من "ينج كين"، و"ميشو لانج"، مقيمين بمحافظة القاهرة، عبر التواصل خلال موقع إباحي وطلبت منهما الحضور إلى الإسكندرية للقاء عند إحدى محطات الوقود بشارع بورسعيد بمنطقة الشاطبي إلا أنهما تفاجئا بشخص يترجل من السيارة منتحلا صفة ضابط شرطة وتم خطفهما إلى الطريق الدولي الساحلي بجوار أحد المطاعم الشهيرة واستوليا منهما على 4 هواتف محمولة ومبلغ مالي عملات أجنبية تقدر بـ450 ألف جنيه مصري وتركاهما وفرا هاربين.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر بقسم شرطة باب شرقي واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، إحالة أوراق 3 متهمين الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم في إعدامهم، بعد اتهامهم بخطف ربة منزل تحت تهديد السلاح وهتك عرضها، صدر القرار بعضوية كل من المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، والمستشار الحسيني أحمد عطا حسين، والمستشار محمد عاطف مشالي، وسكرتير الجنايات ياسر أحمد متولي.