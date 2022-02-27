تأجيل محاكمة 4 متهمين فى قضية «كفن عين شمس» لـ26 أبريل

قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة بالعباسية خلال جلسات القضية رقم 9398 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة المتهم فيها 4 أشخاص بقضية الكفن بعين شمس تأجيل الجلسة إلى 26 أبريل للاطلاع على المستندات.

كما وجهت جهات التحقيق في وقت سابق للمتهمين بقضية الكفن عين شمس استعمال القوة، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والمتهمون هم مراد نصر الدين وعز الدين نصر الدين وإسلام محمد وفادي حامد.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد نجحت في القبض على المتهمين في قضية الكفن عين شمس الهاربين، في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن أثناء اختبائهم بإحدى المحافظات.