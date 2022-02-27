السيطرة على حريق ونش فى مصنع تحت الإنشاء بالعاشر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بونش يعمل بمصنع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وأسفر ذلك عن إصابة عاملين.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بونش يعمل بمصنع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بونش يعمل بمصنع تحت الإنشاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وأسفر عن ذلك إصابة عاملين ورفضوا النقل وتم التعامل معهما في موقع البلاغ، وجار فحص البلاغ لمعرفة سبب نشوب الحريق وتحرير محضر بالواقعة.