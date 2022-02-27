16 وفاة و6296 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة بالأردن، اليوم، عن تسجيل 16 وفاة و6296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13814 وفاة و1623474 إصابة.

وأوضحت، أنه بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 18.97 بالمئة، بحسب البيان الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار البيان، إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 90906، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 109، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 115، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 786 حالة.

وأظهر، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة. وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 34 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 15 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

ولفت البيان، إلى تسجيل 12379 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1518754، موضحا إجراء 35040 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16246059.

ويذكر أنه ارتفعت إصابات فيروس كورونا في العالم إلى 434,968 مليون نسمة، وبلغ عدد الوفيات 5,963 ملايين شخص، وفقا لموقع وورلد ميتر للإحصائيات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.