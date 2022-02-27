رئيس جامعة الإسكندرية: حصر الطلاب الموهوبين فى المجالات العلمية والرياضية والفنية

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات بسرعة إعداد حصر بالطلاب الموهوبين فى المجالات العلمية والتكنولوجية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها استعداداً لزيارة لجنة صندوق اكتشاف الموهوبين خلال الفترة القادمة، وتوفير الآليات اللازمة لدعمهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز آليات رعاية الطلاب النوابغ والموهوبين، لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام المُبتكر في استكمال مسيرة التنمية المُستدامة للدولة، جاء ذلك خلال جلسة مجلس جامعة الإسكندرية المنعقدة اليوم الأحد.

وأشار «قنصوة» إلى ضرورة تفعيل زيارات الطلاب للمشروعات القومية بالمحافظات المختلفة، لتكون بشكل دورى، بهدف تعريف الطلاب بما تقوم به الدولة من إنجازات غير مسبوقة، ومطالعة التطور العظيم الذي تشهده مصر من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى، بالتمويل الذاتى، بما يعزز روح الانتماء لديهم، وتنمية قيم الانتماء والوطنية لديهم، وتعزيز رغبتهم فى المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تساهم بشكل كبير فى توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل التطوير والنهوض بالمجتمع.

ولفت رئيس الجامعة على ضرورة تطوير مكتبات الكليات من حيث شكلها وخدماتها وطبيعة المعلومات التى تقدمها للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ومد فترة العمل بها لفترات مسائية، وجعلها عامل جذب للطلاب، من خلال استخدام الأنظمة الآلية المتكاملة وشبكة الأنترنت وتقديم خدمات بحثية ومعلوماتية متطورة تيسر على الطلاب والباحثين الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوروندي، ومذكرة التفاهم بين معهد البحوث والدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ومعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، واتفاق التعاون الدولي بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوردو الفرنسية، واتفاقية التبادل الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة أوساكا باليابان.