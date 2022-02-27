جامعة الإسكندرية تؤكد على الالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني

أكد مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على التزام كافة كليات ومعاهد الجامعة بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، حيث تستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

كما أكد رئيس الجامعة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

وأشار « قنصوه» إلى ضرورة توافق الخطط البحثية والعلمية بجميع كليات الجامعة مع خطط التنمية الخاصة بالدولة، وخدمة المجتمع المحلي والمشروعات القومية بما يدعم ربط منظومة البحث العلمي بصياغة حلول علمية تخدم قضايا التنمية، وتواجه التحديات المختلفة للمجتمع المصري في كافة المجالات.

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إمكانية تمويل الخطط البحثية المُقدمة من الجامعات، من خلال صندوق دعم العلوم والتنمية.

كما أعلن رئيس الجامعة عن عودة العمل بمستشفى طلبة الجامعة بعد التجديدات التي تمت بها تدريجياً لعلاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك بعد انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة الطبية من خلال العيادة الشاملة، والمستشفيات الجامعية الاخرى للحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات أو رعاية طبية متخصصة.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من مجموعة شركات رجب بتوريد أجهزة وتجهيزات لمشروع الرعاية المركزة للمستشفى الرئيسى الجامعى بقيمة عشرة ملايين جنيه.

ووافق المجلس على ترقية 30 عضو هيئة تدريس، 12 إلى درجة أستاذ، و18 إلى درجة أستاذ مساعد، وترقية 22 مدرس، ومنح 111 درجة دكتوراة، و 197 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.