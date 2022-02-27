الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة اتجاه القاهرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

شهد طريق محور الضبعة اتجاه القاهرة- أكتوبر حادث انقلاب سيارة ملاكي دون وقوع إصابات، تم إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة اتجاه القاهرة– أكتوبر  دون وقوع إصابات. 

وعلى الفور وجه اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.   

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

حركة المرور شرطة النجدة الادارة العامة لمرور الجيزة انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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