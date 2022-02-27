الوادي الجديد تشارك في تصفيات الجمهورية بمسابقتي البرلمان المدرسي والمناظرات

شهد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات تصفيات الجمهورية لمسابقتي الإذاعة المدرسية والبرلمان المدرسي بمرافقة الدكتور عاطف العجمي، مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم، ورمزي منسوب الحسيني، مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية.

وتضمنت لجنة التقييم الوزارية مجدي الخيري، وعلي عبدالله، مستشاري الصحافة المدرسية بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة ضمن تصفيات الجمهورية لمسابقتي المناظرات والبرلمان المدرسي بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام الصحافة بالمديرية ومديري الخدمات التربوية وموجهى الأوائل بالإدارات التعليمية المختلفة، بمشاركة المدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى قطاع تعليم المحافظة بالمناظرات والبرلمان المدرسي المنتخب من إدارة الخارجة التعليمية.

من جانبه، أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على المجهودات المبذولة بالمسابقتين متمنيًا حظًا سعيدًا لتعليم المحافظة، مشيرًا إلى أن الأنشطة التربوية بقطاع تعليم المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل، ويتضح ذلك جليًا من خلال حصول القطاع على مراكز متميزة على مستوى الجمهورية نتاج التعاون المثمر من الجميع.

واستقبل الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد وزارة التربية والتعليم، لتقييم مسابقات الصحافة المدرسية (البرلمان المدرسي - المناظرات) والتربية المسرحية (مسرحة المناهج) بقطاع تعليم المحافظة.

ورحب وكيل التعليم بضيوف المحافظة متمنيًا لهم التوفيق والسداد بمهامهم في تقييم المسابقات، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الأنشطة الطلابية والتي من شأنها بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه، فضلًا عن تنمية مهاراته وقدراته الإبداعية.