الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه اليوم، متأثرا بإصابته في حادث تصادم موتوسيكل وأتوبيس، بدائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى ههيا المركزي، جثة مجهولة، لشخص فى العقد الثالث من العمر، متأثرا بإصابته فى حادث تصادم موتوسيكل مع أتوبيس.

وتبين وقوع الحادث، في طريق "ههيا-الابراهيمية" في مدخل قرية المهدية، أمام المظلة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

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