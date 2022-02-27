«وحدات تراخيص المرور» المتنقلة تنتشر في ميادين القاهرة

انتشرت في عدد من الميادين الحيوية بالقاهرة، اليوم الأحد، وحدات مرور متنقلة للتيسير على المواطنين في تلقى الخدمات.

يأتي ذلك إستمراراً لحرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع في مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارتا الداخلية والتخطيط قد وقعتا بروتوكول تعاون لاستحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة والتى تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (إستخراج رخص التسيير – إستخراج رخص القيادة – استخراج ملصق إلكترونى – فحص فنى آلى – مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى 1,5 طن).

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن تلك الخدمة قد تم البدء الفعلى بها وتشغيل تلك المراكز المتنقلة للخدمات المرورية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20/2/2022 بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان - مطروح) على مدار الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً تمهيداً لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونياً بالكامل (بدون أوراق – دفع إلكترونى).

وأضاف البيان انه استكمالاً لإجراءات التيسير على المواطنين فقد تم استحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة ، بالإضافة لاتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة يمكن من خلالهما طلب الخدمة وانتقال السيارات إلى (الأفراد بأماكن إقامتهم – المنشآت الصناعية – المنشآت التعليمية ) فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحديث الخدمات الجماهيرية.