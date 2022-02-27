الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالنصب على راغبي الالتحاق بالكليات في مدينة نصر

حبس
حبس

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من القبض على المتهم بالنصب على المواطنين وراغبي الالتحاق بالكليات، بمدينة نصر.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من شخص مقيم بمحافظة قنا، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية، بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات، تبيَّن صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، ومن بينهم المُبلغ، من خلال ادعائه بأن لديه العديد من العلاقات بالمسؤولين بالجهات الحكومية، وقدرته على إلحاق نجل شقيق الشاكي بإحدى الكليات، وتمكن بموجب ذلك من الاستجلاء منه على مبلغ مالي. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة النصب مدينة نصر مكافحة جرائم الأموال العامة مبالغ مالية كليات مديرية امن القاهرة

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