إحالة دعوى أرملة وائل الإبراشي لشطب عضوية شريف عباس من نقابة الأطباء لـ«المفوضين»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، بصفته وكيلًا عن سحر أحمد محمود عبده شراقي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، ضد الطبيب شريف عباس، للمطالبة بشطب عضويته بنقابة الأطباء، وغلق جميع المراكز الطبية الخاصة به، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

جاء ذلك على سند من القول، إن الإعلامي الكبير وائل الإبراشي وقع ضحية جريمة بشعة اقترفها هذا الطبيب مؤكدا على أنه كان ملازما للاعلامى وائل الابراشى في غرفة نومه في منزله ليل نهار، وكان يدخن بشراهة في ذات الحجرة بصورة لم يسبق لها مثيل، ولم يمتنع عن هذا التدخين، رغم أنه طبيب يعلم خطورة ما يقوم به، ومن جانب آخر يعلم الأثر الخطير المدمر الذي سيتركه هذا التدخين بهذه الكمية داخل غرفة مغلقة بجوار المريض.

كما أوضح أن الطبيب قام بإعطاء "الإبراشي" عقار سوفالدي، والذي يعالج مرضى فيروس سي، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للإبراشي، والتي أودت بحياته نتيجة هذا الإهمال الجسيم من طبيب غير أمين على حياة المرضى.

واختتم "صبري" دعواه ، بطلب الحكم بشطب عضوية الطبيب شريف عباس من نقابة الأطباء وغلق جميع المراكز الطبية الخاصة به.