الأحد 27 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الظهور بإذن.. مقترح برلماني بوضع ضوابط للبرامج الطبية على الفضائيات

الدكتورة سارة النحاس
الدكتورة سارة النحاس

أعلنت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن اعتزامها التقدم باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لوضع ضوابط تحكم عمل البرامج الطبية على شاشات التلفاز.

وقالت النائبة، في مقترحها ، فجرّت قضية الطبيب المزيف "أحمد أبو النصر" المعروف إعلاميًا بطبيب "الكركمين" واحدًا من الملفات الهامة التي تمس المواطن المصري، وهي السماح لغير المهنيين وغير المختصين بالترويج لأدوية مجهولة المصدر وإقرار خلطات من الأعشاب على أنها علاج لبعض الأمراض مما يعرض صحة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة طبيب والظهور في وسائل الإعلام لتضليل الرأي العام، مما يلحق الضرر بالكثير من المواطنين.

واقترحت عضو لجنة الصحة، بوضع ضوابط للبرامج الطبية وغلق أي قناة تقوم بالترويج لأي منتج طبي دون ترخيص ومنع الترويج لأي منتجات طبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذالك، ومنع القنوات الفضائية من قبول برامج عبر نظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وطالبت النائبة سارة النحاس، بمنع ظهور الضيوف على البرامج الطبية إلا بعد الحصول على موافقة من نقابة الأطباء للتأكد من هويته ودرجته العلمية وإذن مُسبق من وزارة الصحة.

كما طالبت بضرورة أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف، وفي حال إذا كان مقدم البرنامج طبيبًا يفضل ذكر درجته العلمية وتخصصه على تتر الحلقة، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

كما طالبت بضرورة أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف، وفي حال إذا كان مقدم البرنامج طبيبًا يفضل ذكر درجته العلمية وتخصصه على تتر الحلقة، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.

وكان  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وضع  7 ضوابط للبرامج الطبية، عقب إلقاء القبض على الطبيب المزيف "أحمد أبو النصر" المعروف إعلاميا بـ"طبيب الكركمين" الذي قام على مدار سنوات عديدة بتقديم معلومات طبية وترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا أنها مرخصة من وزارة الصحة، وتتمثل تلك الضوابط فيما يلي.

  • عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.
  • يمنع ظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة
  • والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.
  • أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف.
  • في حال كان مقدم البرنامج طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه على تتر الحلقة.
  • عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.
  • عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.
  • مراعاة عدم عرض مشاهد في أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد موافقته.
مستشفيات قانون القنوات الفضائية الوطنية للإعلام رئيس مجلس النواب عضو لجنة الصحة مقترح برلماني أدوية مجهولة المصدر

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