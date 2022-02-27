الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: روسيا تستهدف البنى التحتية العسكرية والمدنية في كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

أكدت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماكاروفا، أن القوات الأوكرانية تتصرف بطريقة مسؤولة في الدفاع عن البلاد والمواطنين الأوكرانيين.

وقالت السفيرة الأوكرانية بواشنطن - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن القوات الروسية تستهدف البنى التحتية العسكرية والمدنية في كييف، متهمة روسيا بانتهاك قانون البحار الدولي، وأن القوات الروسية هاجمت عدة جزر بالبحر الأبيض وسيطرت على محطات توليد الكهرباء وقناة المياه التي تمر عبر أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدًا، لبحث الوضع حول أوكرانيا.

وقال المصدر: "تم إرسال الطلب وحسب الإجراءات سيعلن رئيس مجلس الأمن موعد الاجتماع".

واستخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وعطّلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الليلة الماضية.

وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن، يوم الجمعة، من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا التي تتمتع بحق الفيتو ضده.

وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واعتبرها "انتهاكًا للقانون الدولي"، وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا.

واشنطن القوات الروسية أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الولايات المتحدة

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