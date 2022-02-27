الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يُثني على المنظمات غير الحكومية في دعم القيم الديمقراطية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أثنى الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد على جهود المنظمات غير الحكومية حول العالم، في دعم احترام القيم الديمقراطية وسيادة القانون وإعطاء صوت للفئات الأكثر ضعفاً، وكذلك في مساهمتها الأساسية في بناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة.

جاء ذلك في بيان أصدرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، احتفالا باليوم العالمي للمنظمات غير الحكومية (NGO)، الذي يوافق 27 فبراير من كل عام، أكدت فيه تقدير أوروبا لمنظمات الشباب وكذلك المدافعين عن حقوق الشباب في جميع أنحاء العالم، باعتبار أنهم لاعبون أساسيون في التغيير، حيث يلزم التزامهم وشجاعتهم لبناء عالم مستدام وعادل ومتساوٍ وتشكيل مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف البيان: أنه في أجزاء كثيرة من العالم، نشهد اتجاهًا متزايدًا لتراجع الفضاء المدني، من خلال الإجراءات القانونية والإدارية، وتشمل هذه الحواجز أمام تسجيل المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد، بما في ذلك التمويل الأجنبي، وقواعد الفحص والإبلاغ المرهقة، وتحد هذه التدابير بشدة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية.
في الوقت نفسه، تواجه الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، اعتداءات جسدية وأعمال انتقامية ومضايقات وأعمال ترهيب وحملات تشهير وزيادة المراقبة عبر الإنترنت، وأخيراً، أبرز البيان أن الاتحاد الأوروبي خصص خلال الفترة بين عامي 2014 و2021 ما يقرب من 10 مليارات يورو لدعم منظمات المجتمع المدني، والتي تمثل أكبر مزود في العالم لدعم المجتمع المدني المحلي في البلدان الشريكة.

بروكسل الاتحاد الأوروبي بلجيكا

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