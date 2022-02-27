مقتل 7 أشخاص فى فيضانات أستراليا

ارتفع عدد قتلى الفيضانات في شمال شرق أستراليا إلى سبعة بعد أن ضربت عاصفة شديدة مدينة بريزبين وجنوب شرق ولاية كوينزلاند.



و قارنت رئيسة وزراء الولاية أناستاسيا بالاشتشوك الطقس بإعصار في الوقت الذي تستعد فيه عاصمة ولاية كوينزلاند لمزيد من الفيضانات قبل أن يخف هطول الأمطار بحلول يوم الاثنين.



وتم فرض حالة الطوارئ من الفيضانات في جميع أنحاء جنوب شرق ولاية كوينزلاند و هي ولاية معروفة بوفرة أشعة الشمس. و جرى إغلاق جميع الشواطئ وهي أماكن جذب شهيرة للسياح.



ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 1400 منزل في بريزبين بالفيضانات المحتملة. وقالت خدمات الطوارئ في كوينزلاند إنها كانت تتلقى مئة طلب للمساعدة في كل ساعة خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال مكتب الأرصاد الجوية في نيو ساوث ويلز على تويتر "من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على شمال شرق نيو ساوث ويلز يومي الأحد والاثنين. من المحتمل حدوث سيول و فيضانات كبيرة تمثل خطرا

على الحياة".

وفي وقت سابق ، حذرت الشرطة سائقي السيارات من القيادة في الطرق التي غمرتها المياه والبقاء في منازلهم، بسبب احتمال حدوث "فيضانات مفاجئة على الطرق والجسور".



وهطلت الأمطار الغزيرة أيضا ولاية نيو ساوث ويلز، حيث غمرت المياه أجزاء من سيدني لفترة وجيزة .



وبعد سنوات عدة من الجفاف وحرائق الغابات بسبب الظروف المناخية، يختتم شرق أستراليا صيفا غزيرا الأمطار بفضل ظاهرة اللانينا، وهي عبارة عن نمط طقس يحدث في المحيط الهادئ كل عدة سنوات.



وظاهرة اللانينا تزيد من فرص حدوث أعاصير استوائية قبالة ساحل المحيط الهادئ في استراليا وتجلب معها معدلات أمطار فوق المتوسط، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية في البلاد.