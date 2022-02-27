الاتحاد الأوروبى: سنعمل على تسهيل إيصال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تسهيل عملية إيصال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وكتب ميشيل في تغريدة على "تويتر": "يتحقق الدفاع عن الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم الدعم لأوكرانيا. الاتحاد الأوروبي سيسهل عملية إيصال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا"

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني واجتثاث النازية في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشيكو وفاة 198 مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، على "أيدي المحتلين "، في إشارة إلى القوات الروسية.

وقال لياشكو عبر موقع "فيسبوك" وفقا لأحدث البيانات، قتل الغزاة 198مدنيا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 1115 شخصا، بينهم 33طفلا،" بحسب ما أوردته "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف أنه في نفس الوقت، يُولد أطفال أوكرانيون في ظل القصف و الانفجارات.

ودخل الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الثالث، حيث يدور قتال بين القوات الروسية والأوكرانية في شوارع العاصمة كييف.

وأعلن الجيش الأوكراني أن 3500 جندي روسي قتلوا، و تم أسر 200 آخرين، كما تم إسقاط 14 طائرة و 8 مروحيات و 102 دبابة و أكثر من 530 مركبة عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير أكثر من 800 منشأة من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا إضافة إلى 14 مطارا عسكريا و 19 موقع قيادة و24 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات طراز "S300-" و 48 محطة رادار.