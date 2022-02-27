زاخاروفا: عقوبات الغرب ضد بوتين ولافروف «خطوة وضيعة»

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العقوبات الشخصية التي فرضها الغرب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، خطوة وضيعة.

وقالت في تصريح متلفز: "لا أعرف ما الذي كانوا يفكرون فيه، لكن اعتماد العقوبات لمنع الحسابات الشخصية لبوتين ولافروف في الخارج خطوة دنيئة".

وأضافت: "إذا كان من الممكن فرض عقوبات شخصية لموقف عدواني تجاه بلد ما، فيبدو لي أن نصف أمريكا لا يجب أن تدخل إلى أي مكان، وخاصة إلى أراضي بلادنا. من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يجب أن يحدث هذا".

وتابعت: "فرضت العقوبات حتى قبل دخول القوات الروسية أوكرانيا.. تم تبني هذه العقوبات الثلاثاء الماضي، من الواضح أنه تم تطويرها عشية ذلك، وإعلانها ليلة الـ24 من الشهر. وإذا كانوا يقصدون العملية الروسية الآن، فحتى ليلة الـ24 لم يتم نشر أي جندي روسي" في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أعربت السفارة الروسية لدى الهند عن تقدير روسيا لموقف الهند الذى وصفته بالمتوازن أثناء التصويت الذى أجري أمس فى مجلس الأمن الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية .



وذكرت السفارة الروسية فى معرض تدوينة لها فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر "تويتر" أن روسيا تعرب عن تقديرها البالغ للموقف المحايد والمتوازن الذى اتخذته الهند أثناء التصويت الذي أجري فى مجلس الأمن الدولى يوم 25 فبراير، و أن روسيا ملتزمة بالحفاظ على الحوار الوثيق مع الهند بشأن الوضع المتعلق بأوكرانيا، وذلك انطلاقا من روح الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين الهند وروسيا.



جدير بالذكر أن روسيا كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن أوكرانيا فى مجلس الأمن ، بينما امتنعت الهند والصين والإمارات عن التصويت.