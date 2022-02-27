«التعليم العالى» تكشف حقيقة استشهاد طالبة مصرية تدرس فى أوكرانيا

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كل ما يتردد عن استشهاد طالبة مصرية في أوكرانيا غير صحيح؛ نافيه ما تداولته بعض الصفحات على “فيسبوك” ويفيد بوفاة طالبة من كفر الدوار بالبحيرة وتدرس الطب في أوكرانيا وقد استشهدت في عمليات القصف بين أوكرانيا وروسيا منذ قليل.

وقالت المصادر إن الوزارة متابعة مع الطلاب المصريين هناك وهم بخير، بالإضافة إلى أن عدد منهم قد عاد اليوم.

وأضافت المصادر أن الطالبة التي استشهدت هي طالبة جزائرية وليست مصرية وتدعي بوغالي إيمان وتدرس الطب في جامعة كييف بأوكرانيا.

وتداولت الصفحات الجزائرية عبر تويتر خبر وفاة الطالبة قائلين: "‏بو غالى إيمان أول شهيدة عربية من الجزائر في الغزو الروسي لأوكرانيا.. الطالبة الجزائرية بوغالي إيمان 23 سنة التي كانت تدرس الطب والتي توفيت خلال قصف جسر جوتومير بأوكرانيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. تعازينا للشعب الجزائرى".

وكان قد صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُجري اتصالات مستمرة مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا؛ للاطمئنان على الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية.

وأكد سفير مصر بأوكرانيا، أن السفارة المصرية على تواصل مُستمر مع الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية، بكافة وسائل التواصل المُتاحة، وأن السفارة توجه إليهم التعليمات الضرورية الدائمة لضمان سلامتهم في ضوء تطورات الأوضاع بأوكرانيا.

وأكد وزير التعليم العالي أن تواصل السفارة المصرية مع الجامعات الأوكرانية، أكد موافقة هذه الجامعات على استمرار الدراسة بنظام الأونلاين للطلاب، لحين عودة الظروف الطبيعية.

وأضاف وزير التعليم العالي أن كافة الجامعات الأوكرانية أكدت في تواصلها مع السفارة المصرية، على التزامها الكامل بمراعاة مصالح الطلاب والحرص على مستقبلهم.

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة مُستمرة في التنسيق والمتابعة مع سفارتنا في أوكرانيا؛ للاطمئنان على أمن الطلاب المصريين، وضمان الحفاظ على مستقبلهم.