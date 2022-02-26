نجوم هوليود وفنانو ورياضيو أوكرانيا وروسيا يرفعون رايات «لا للحرب»

في الوقت الذي تواصل روسيا شن هجومها العسكري ضد أوكرانيا، عبر إرسال قوات ودبابات من عدة جهات، سارع مشاهير الفن والرياضة من البلدين، ومشاهير عالميون إلى استنكار ما يحصل ومساندة أوكرانيا وشعبها.

إدانات بالوسط الرياضي الروسي والأوكراني

أدان فيدور سمولوف، اللاعب الأول في منتخب روسيا لكرة القدم الروسي الهجوم على أوكرانيا، عبر تعليق على منشور بحسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتب سمولوف: "لا للحرب !!!" إلى جانب رمز تعبيري مكسور القلب وعلم أوكراني.

ليس سمولوف هو لاعب كرة القدم الوحيد الذي ندد بالاجتياح الروسي، إذ سحب لاعب الوسط الأوكراني رسلان مالينوفسكي، 28 عامًا، قميصه يوم الخميس بعد تسجيله هدفًا خلال مباراة في الدوري الأوروبي وكشف عن قميصه الأبيض الذي كتب عليه "لا للحرب في أوكرانيا".

في اليوم نفسه، رفع لاعبو برشلونة ونابولي لافتة بيضاء كتب عليها "أوقفوا الحرب" بأحرف حمراء قبل بدء مباراة الدوري الأوروبي ، حسبما ذكرت ESPN.

فيما أدان نجمان روسيان من أفضل 10 لاعبين في التنس، بما في ذلك المصنف الأول عالميًا دانييل ميدفيديف، عن غزو بلادهم لأوكرانيا هذا الأسبوع.

ويوم الخميس، تحدث ميدفيديف، الذي فاز ببطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، عن الوضع في بلاده بعد فوزه بمباراته في المكسيك ، قائلا إنه "الكل من أجل السلام".

وأضاف: "في هذه اللحظة، تفهم أن التنس في بعض الأحيان ليس بهذه الأهمية".

وتابع: "من خلال كوني لاعب تنس، أريد تعزيز السلام في جميع أنحاء العالم، نلعب في العديد من البلدان المختلفة، لقد كنت في العديد من البلدان كمبتدئ وكمحترف، ليس من السهل سماع ذلك كل هذه الأخبار".

فنانون روسيون وأوكرانيون: لا يمكننا الترفيه عنكم!

ألغى مغني الراب الروسي أوكسكسميريون، العروض القادمة في سانت بطرسبرج وموسكو، بعد بدء العملية العسكرية.

وقال: "أنا متأكد من أنك تستطيع فهمي؛ لا يمكنني الترفيه عنك بينما تسقط الصواريخ الروسية على أوكرانيا، بينما يُجبر سكان كييف على الاختباء في الأقبية ومترو الأنفاق، وبينما يموت الناس".

وقالت قائدة الأوركسترا الأوكرانية أوكسانا لينيف إن "العالم شاهد وجه بوتين الحقيقي".

وأضافت: "أخيراً، ظهرت نيات بوتين واضحة وصريحة؛ يريد تدمير دولة مستقلة، أمة لها ثقافتها الخاصة، وأبجديتها الخاصة، ولغتها وتاريخها، وفنانوها، وهويتها الخاصة. تطوُرُنا كدولة أوروبية، الذي عملنا من أجله طوال 30 عاماً منذ الاستقلال، في خطر شديد".

فيما تساءل الروائي أندريه كوركوف: "أين أصوات الفنانين من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة؟".

وأضاف "لسوء الحظ، ككتّاب وفنانين بشكل عام، لدينا تأثير أقل على الموقف مما كان لدى زملائنا خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.

فيما نشر مقدم البرامج التلفزيونية الروسية إيفان أورغانت صورة مربع أسود عبر حسابه في "إنستجرام"، وكتب "لا للحرب".

وكذلك فعل الممثل الكوميدي والموسيقي ماكسيم غالكين، زوج النجمة الروسية آلّا بوغاتشوفا.

أما مديرة "مركز ميرهولد المسرحي" في موسكو ييلينا كوفالسكايا، فأعلنت استقالتها الخميس، وقالت "يستحيل أن أعمل لقاتل وأحصل على راتب منه".

مشاهير عالميون يدينون الحرب

ندّد مشاهير هوليوود بالغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى رأسهم الروائي ستيفن كينج ومغنية الراب كاردي بي وباريس هيلتون وذا ويكند.

واستعادت المغنية وكاتبة الأغاني مايلي سايرس تجربتها في العاصمة الأوكرانية كييف في أثناء تصوير أغنية Nothing Breaks Like A Heart التي صدرت عام 2018.

كتبت الممثلة والناشطة باربرا سترايسند: "هاجر أجدادي لجهة والدي من أوكرانيا، وينفطر قلبي على الشعب الشجاع هناك الذي يحارب هذا الغزو الروسي. إن دعاية بوتين حول (نزع النازية) واحدة من أعظم أكاذيب هذا القرن".