السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 عاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات بالخانكة

حبس
حبس

نجحت مباحث القليوبية، تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، اليوم السبت، في القبض على عصابة مكونة من 4 عاطلين، لممارستهم نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من ذات العيار، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر، وسلاحين ناريين "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام تشكيل عصابى باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

على الفور تم تقنين الإجراءات وانتقلت أجهزة الأمن ونجحت في ضبط كلا من "م س م"، 36 سنة، عاطل، و"ف ع ر"، 33 سنة، عاطل، و"م ف ص"، 32 سنة، عاطل، و"ع ع ا"، 35 سنة، عاطل، مقيمين دائرة المركز، وبحوزتهم 2 سلاح نارى "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و5 كيلو من نبات البانجو المخدر، وسلاح أبيض "سنجة"، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

اعترف المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم الأثمة، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم.

تحرر محضر  بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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