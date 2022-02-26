السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة وألبانيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن غدًا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

طلبت الولايات المتحدة وألبانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، غدًا الأحد، بهدف تبني قرار يطالب بـ"دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دورة خاصة" الاثنين تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.

 

ونادرا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظم الأمم المتحدة، علما أنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

 

وقال دبلوماسي لوكالة “فرانس برس”، إن الهدف من هذه "الدورة الاستثنائية للجمعية العامة" هو "جعل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تتخذ موقفًا" حيال النزاع وحيال "انتهاك ميثاق الأمم المتحدة" وبالطبع إدانة الحرب.

 

ويعود للرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تتولاها روسيا في فبراير، تأكيد اجتماع مجلس الأمن الأحد.

 

وسيكون هذا الاجتماع الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

 

وإذا تمت الموافقة على القرار المقترح من قبل المجلس، فإن القاعدة الاممية نفسها تنص على أن "الدورة الاستثنائية" للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبني القرار.

 

بعد فشل صدور قرار لمجلس الأمن الجمعة استخدمت روسيا حق النقض ضده كعضو دائم، من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص مماثل بمناسبة "دورتها الخاصة".

 

وتوقع دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس” الحصول على أغلبية تزيد عن مئة من أعضاء الأمم المتحدة لصالح النص.

 

وأعلنت روسيا الخميس شن حرب على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

الولايات المتحدة البانيا مجلس الأمن الغزو الروسي لأوكرانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة دورة خاصة

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