السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: لم يكن أمامنا بديل عن العقوبات ضد روسيا سوى حرب عالمية ثالثة

جو بايدن الرئيس الأمريكي
جو بايدن الرئيس الأمريكي

قال ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إنهم كانوا أمام خيارين مع روسيا إما الدخول في الحرب العالمية الثالثة أو ضمان أن الدول التي تخالف القانون الدولي تدفع ثمنًا باهظًا.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال لقاء متلفز مساء اليوم: "لم يكن أمامنا بديل عن العقوبات ضد روسيا سوى حرب عالمية ثالثة".

 

وأكد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا هي الأكبر في التاريخ على المستويين السياسي والاقتصادي، متابعا: "روسيا ستدفع ثمنا باهظا على المديين الطويل والقصير لغزوها أوكرانيا".

 

وتعهد جو بايدن بمواصلة الولايات المتحدة تقديم المعدات الدفاعية والمساعدات الاقتصادية لـ أوكرانيا.

 

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب في وقت سابق اليوم الأمم المتحدة بحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن.

 

ورحب زيلنسكي بمبادرتي تركيا وأذربيجان بشأن تنظيم مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كما رحب بإعلان ألمانيا إرسال مساعدات عسكرية جديدة.

 

وتجري الآن اشتباكات عنيفة في كييف بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية وسط سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في العاصمة الأوكرانية كييف.

الرئيس الامريكي جو بايدن الحرب العالمية الثالثة روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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