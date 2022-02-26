الاستعلام عن حالة 6 مصابين في حادث تصادم بمحافظة الفيوم

تباشر النيابة تحقيقاتها في حادث إصابة 6 أشخاص، أصيبوا بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم في الفيوم، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين

كان قد أصيب 6 اشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائرى بمدينة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم اخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارة فنطاس محملة مواد بترولية وسيارة أجرة فى مدخل قرية أبو عش.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بندب المهندس الفنى لبيان أسباب الحادث وتولت التحقيق.