السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة 6 مصابين في حادث تصادم بمحافظة الفيوم

حادث مروري
حادث مروري

تباشر النيابة تحقيقاتها في حادث إصابة 6 أشخاص، أصيبوا بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم في الفيوم، كما أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين

كان قد أصيب 6 اشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائرى بمدينة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم اخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارة فنطاس محملة مواد بترولية وسيارة أجرة فى مدخل قرية أبو عش.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بندب المهندس الفنى لبيان أسباب الحادث وتولت التحقيق.

مواد بترولية سيارات الإسعاف الطريق الدائري حادث تصادم أمن الفيوم محافظة الفيوم مصابين فى حادث مستشفى الفيوم نقل المصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

وزيرة الهجرة تزف بشرى للطلبة المصريين بأوكرانيا الذين فقدوا جوازات سفرهم

وزيرة الهجرة تكشف المصير التعليمي للطلبة المحتجزين في أوكرانيا

فى مديح سمير صبرى.. الذى كذب على عبدالحليم حافظ فصار بطلًا سينمائيًا

خبراء يوضحون تأثير الأزمة «الروسية ـ الأوكرانية» على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد إبراهيم عيسى والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

القتال فى كييف.. كيف تقاوم القوات الأوكرانية الهجمات الروسية؟

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا

«التحرير الفلسطينية» تحذر من مخطط إسرائيلى لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية