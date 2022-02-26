التحريات في اتهام طالب جامعي بقتل طفلة بكرداسة

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام طالبًا جامعيًا و3 أشخاص آخرين بقتل طفلة والتخلص من الجثة داخل بئر صرف صحي بكرداسة لإخفاء معالم جريمتهم.

ونستعرض في هذا التقرير تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة:

جاء بأقوال رائد شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة كرداسة خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه ورد إليه بلاغ مفاده العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية فانتقل لفحص البلاغ، حيث تقابل مع الشاهد الأول" غواص فني بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والذي أرشده للجثمان وأبصر جثة طفلة متأكلة الأطراف (اليدين والقدمين) ومتحللة بالكامل ترتدي الملابس وتظهر عظام الجمجمة.

وأضاف أنه أجرى تحرياته السرية عقب اتخاذ إجراءات النشر لجثة المجني عليها وسماتها العمرية والبدنية وملابسها، وبفحص حالات التغيب تبين مطابقة مواصفات المعثور عليها مع ما ثبت بالمحضر رقم 8307 لسنة 2021 إداري قسم بولاق الدكرور والمبلغ فيه الشاهدة الثالثة "والدة الطفلة"، فقام باستدعاء الأخيرة وتعرفت على جثمان نجلتها المجني عليها.

أسفرت تحرياته السرية عن قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، ونفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهم جميعا وبمواجهتهم بالأمر أقروا له بارتكابهم الواقعة بأن اتفق المتهمان الأول والثاني وعقدا العزم وبيتا النية على قتل المجني عليها فأعدا المخطط مسبقا لاستدراجها وشنقها وحددا مكان ارتكاب الواقعة والأداة المستخدمة (رباط)، وما أن لاقاها حتى استدراجاها داخل مسكن لعقار يقطن به المتهم الأول حتى تمكن الأخير من استخدام الرباط ومباغتة المجني عليها من الخلف، فاعتصر عنقها دون أن تلفظ أنفاسها وتيقن مفارقتها الحياه.

وأوضح، أنه حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من آزره، ثم أعان المتهمان الثالث والرابع المتهمين الأول والثاني في إخفاء جثمان المجني عليها دون إبلاغ الشرطة، بقصد إعانة الأخيرين على الفرار من وجه القضاء باخفاء أدلة الجريمة، وكتمان المعلومات عن الجهات الإدارية.

قرار الإحالة

جاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الي محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م.ف" 20 سنة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة - و "م.ع" 16 سنة حاصل على إعدادية، و "م.ع" 28 سنة عامل، و "ع.ف" 23 سنة عامل، لأنهم في يوم 4/9/2021 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة "حال كون المتهم الثاني طفلا جاوز الخامسة عشر المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليها الطفلة “جنى”، مع سبق الإصرار والترصد بأنه بیتا النية وعقد العزم على قتلها فأعدا رباط وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة.

وأضاف، أنه وما أن لاقاها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط دون أن تلفظ أنفاسها إلى أن تیقن مفارقتها الحياة، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.

وأوضح، أن المتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي، وعدم الإبلاغ عن الأخيرين ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابه.

لغز العثور على جثة طفلة متحللة

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة طفلة متحللة في بئر صرف صحي بكرداسة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارهم بالمنطقة شقيق صديقة المجني عليها، والذي خطف الفتاة واستدرجها داخل غرفة في شقة لطلب فدية من أسرتها.

وأضافت التحريات أن المتهم تخلص من الطفلة عندما فشل في طلب فدية من أسرتها فقام بقتلها ولفها داخل سجادة واستعان بسيارة أحد أقاربه ونقل الجثة وألقاها داخل بئر صرف صحي، وتمكنت القوات من كشف الجريمة والقبض على المتهم.