بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.. «النيل للإعلام» بمطروح ينظم ندوة لطلاب المدارس

عقد مركز النيل للاعلام بالتعاون مع منطقة الوعظ بمطروح، ندوة بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج، بحضور الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام الوعظ والإرشاد، ولجان الفتوى والشيخ عبد الهادي محمد ابراهيم واعظ وعضو لجنه الفتوى.

وقال الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير عام الوعظ والارشاد ولجان الفتوى أن هدفت الندوة الي توضيح احداث رحله الإسراء والمعراج لدى طلاب المدارس، وإلقاء الضوء علي الدروس المستفاده منها، موضحًا: «تلك الرحلة الإيمانية والمعجزة الإلهية التي اصطفي الله بها نبيه محمد واختصه بها عن سائر الأنبياء».



وأشار الشيخ عبد الهادي محمد ابراهيم واعظ وعضو لجنه الفتوى إلى دور الأزهر الشريف في التصدي للأفكار والمزاعم التي تشكك في الكثير من الأحداث والمواقف الدينية، بما يثير حالة من الجدل في المجتمع، موضحًا أنه يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إثارة الجدل والسجال حول هذه الأحداث.



وأكدت مروة سعيد واعظة بالأزهر الشريف بالفتيات على ضرورة توخي الحذر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة رشيدة، مشيرة إلى خطورة التعامل مع المحادثات الشخصية، ونشر الصور ما يجعل الفتيات فريسه للابتزاز الإلكتروني والذي يدخل الأسرة في نفق مظلم من الشك والريبه تجاه فتياتهم.