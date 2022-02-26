قائمة «مهندسون في حب مصر» تكشف رؤيتها في ملف التعليم الهندسي

حددت قائمة «مهندسون في حب مصر» التي يتزعمها النقيب الحالي والمرشح على ذات المنصب المهندس هاني ضاحي، برنامجها فيما يخص التعليم الهندسي.

وقالت القائمة في برنامجها، إن التعليم الهندسي في مصر يعاني معاناة شديدة شأنه شأن القطاعات التعليمية الأخرى وله التأثير الكبير الذي تتأثر به مهنة الهندسة والمهندسين في قطاعات مختلفة يلتحم ويشتبك معها المواطن يومياً من بناء وإنتاج ونقل وخلافه، فيظهر التأثير الشديد للمجتمع بالمنتج النهائي لعملية التعليم الهندسي وهو المهندس.

وأضافت: «سعينا جاهدين لوقف إصدار تراخيص لمعاهد هندسية جديدة مع تشكيل لجنة داخل قطاع التعليم الهندسي لتقييم المعاهد والكليات الهندسية، وأن يكون الالتحاق بكليات الهندسة من خلال اختبار قدرات بعد مرحلة الثانوية العامة وهذا ما سيتم تنفيذه بالتنسيق مع لجنة التعليم الهندسي في المجلس الأعلى للجامعات ومن خلال مجموعة من الأساتذة التخصصين في كل مجال لوضع الاختبارات بناء على مستوى الخريجين الجدد على أن تتم الاختبارات في نقابة المهندسين تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم الهندسي بالنقابة».

وتضمن البرنامج إعادة تقييم المعاهد الهندسية المقيدة بالنقابة وتقييم شامل للمناهج الدراسية في كافة المعاهد والكليات الهندسية وإيقاف من لا يلتزم بالساعات المعتمدة والعمل على وجود ممثلا عن نقابة المهندسين في اللجنة المعنية بإعطاء التراخيص للمعاهد والجامعات الهندسية.