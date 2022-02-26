السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. فصل الكهرباء عن 11 قرية وتوابعها في كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي، غدًا، عن 11 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة بمراكز: "كفرالشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم وقلين وبلطيم، ومطوبس والرياض وبيلا"، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 11  قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة من التاسعة والربع صباحاً، حتى الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار عن مغذي المنشأة الكبرى بقلين، وتتأثر عمليات الفصل قرية المنشأة الكبرى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو زيادة بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية أبو زيادة والشباسية وتوابعها.

كما يتم فصل التيار الكهربائي عن الرصيف بالرياض ، وتتأثر بعملية الفصل  قرية السيد خليل، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو غنيمة، وتتأثر بالفصل قرية أبوغنيمة وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي القني بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القنى وعزبة عمرو وبني بكار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الكراكات ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية الكراكات وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن  مغذي الحلافي ، وتتأثر بالفصل قرية الحلافي وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شوغي، وتتأثر بعملية الفصل قرية شوغي وتوابعها.

كهرباء قرى كفر الشيخ مراكز توابع

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وائل لطفي

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