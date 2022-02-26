السبت 26 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال صيانة خط طرد صرف المستشفى الجامعي (صور)

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع أعمال صيانة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال إصلاح خط الطرد للصرف الصحي داخل المستشفى الجامعي بمدينة المنيا، وذلك عقب حدوث كسر بخط الطرد أسفل سور المستشفى الجامعي ومدرسة الصم والبكم، مما أدى إلى توقف الكهرباء بالمستشفى عقب تسريب المياه.

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رافق المحافظ الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء والجهات المعنية.

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وكلف المحافظ شركة الكهرباء بتحويل مسار الكهرباء لخط جديد وعودة الكهرباء على الفور للمستشفى، وهو ما تم حيث تم تحويل الخط وعودة الكهرباء للعمل، واطمأن المحافظ على انتظام الكهرباء دون حدوث أى مشكلات داخل أو خارج المستشفى، وانتظام العمل بالمستشفى.

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وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال إصلاح خط الطرد، وشفط المياه من الأماكن المتضررة والوصول إلى العطل لعمل حل جذري لعدم تكرار المشكلة، مع بحث ودراسة أسباب الكسر، كما وجه المحافظ مجلس مدينة المنيا بسرعة احتواء تداعيات الكسر المفاجئ الذى حدث.

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محافظ المنيا يتابع إصلاح خط الطرد للصرف الصحي المستشفى الجامعي ويطمئن علي أنتظام العمل بالمستشفي الدكتور محمد أبو زيد اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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