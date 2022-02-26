السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بترويج الاستروكس والترمادول بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، السبت، تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كميات من مخدر الإستروكس وعقاقير الترمادول، بغرض ترويجها وتحقيق مكاسب من بيعها للمتعاطين في منطقة المرج.

كما استعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما طالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هم "أحمد .م"، "كريم .ع" عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة زنت 400 جرام من الاستروكس، 120 قرصا من مخدر الترمادول، وأقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع. 

بداية الواقعة كانت بورد معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وبسؤالهم أقروا بامتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة.

ضبط عقاقير عاطل متهمين تجديد المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

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