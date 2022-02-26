من الحلوى للمال.. أكاذيب السعادة التي يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب

تعتبر السعادة من الأحلام والاماني المشروعة لدى الكثيرين، فهل تعتقد أن كل ما يتطلبه الأمر لرسم ابتسامة على وجهك هو الحصول على راتب أكبر، أو حلوى لذيذة.

كشفت أبحاث علم الأعصاب أن الكثير مما تدربت على تصديقه سيجعلك سعيدًا يمكن أن يؤذي عقلك، ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، ففي السطور التالية أوضح الخبراء بموقع "mindbodygreen" الطبي، خمسة من أكثر الأكاذيب شيوعًا عن السعادة التي وجدت أنها تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالاكتئاب.

امتلاك المزيد من الأشياء التي تحبها سيجعلك أكثر سعادة:

تظهر أبحاث علم الأعصاب أنه بسبب شيء يسمى "التكيف اللذيذ"، فكلما زادت المتعة التي تحصل عليها، كلما احتجت إلى الحفاظ على مشاعر السعادة في عقلك، حيث يعتاد دماغك على تجارب متعة عالية، مما يعني أنك بحاجة إلى مزيد من المتعة لتشعر بنفس التأثير، على غرار الطريقة التي يحتاج بها الناس إلى المزيد من الكوكايين للحصول على نفس الشعور بالنشوة.

أوضح الأطباء، أن هذا الشعور يؤدي إلى تآكل مراكز المتعة في الدماغ ، مما يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.

المال يجعلك أكثر سعادة:

أكد الخبراء أن هناك بعض الحقيقة في هذه المقولة؛ ولكن في دراسة أجريت عام 2018، سُئل الأثرياء عما يحتاجون إليه ليكونوا أشخاص مثاليين في السعادة، فكان ردهم الرغبة في الحصول على المزيد من المال تقضي على السعادة لأن كل ما لديك لا يكفي أبدًا.

شرب الكحول يجعلك أكثر سعادة:

قد يمنحك شرب الكحول المزيد من السعادة اللحظية، ولكن له آثارًا جانبية دائمة تؤدي إلى استنزاف السعادة، فوفقًا لدراسة أجريت مؤخرًا، فإن تناول مشروب واحد إلى سبعة مشروبات أسبوعيًا يؤدي إلى تقلص الدماغ، كما يمكن أن يضعف الكحول أيضًا عملية اتخاذ القرار، ما قد يؤدي إلى إفساد حياتك المهنية وعلاقاتك الاجتماعية وصحتك.

الماريجوانا تجعلك أكثر سعادة:

كثيرًا ما يقول الأشخاص الذين يدخنون الحشيش إنهم يحبون الطريقة التي تمنحهم بها حالة من الضحك ومشاعر النشوة، ولكن وجدت أن هذه التأثيرات مقترنة بجوانب سلبية، حيث أنها تسبب شيخوخة مبكرة للدماغ وتقلل من تدفق الدم في المخ.

الحلويات تسبب السعادة:

يمكن أن يوفر تناول الحلويات إحساسًا مؤقتًا بالسعادة، لكنه يزول على المدى الطويل، كما أنها مرتبطة بالاكتئاب والخرف والسكري والسمنة، فمن الممكن الاستمتاع بالحلوى باعتدال.