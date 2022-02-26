الأب بولس خانو يطلق مخططات يدوية باللغة السريانية الآرامية الأم للأناجيل

وجه أديب جودة الحسيني امين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة، وحامل ختم القبر المقدس، تحت شعار "به ينتهي إلى النجاح، وبكلمته يقوم الجميع"، تهنئة من القلب للاب ( بولس خانو ) على عمله الجليل والمبارك في إطلاق مخططاته اليدوية باللغة السريانية الآرامية الأم للكتب المقدسة (الأناجيل) الأربعة والتي خططها بأياديه البارعة.

وقال في تصريح له إن: "هذه البراعة لابونا بولس ما هي الا حديقة جميلة تجمع في داخلها انواع مختلفة من الازهار بحيث يتنشق القارئ لهذا الابداع اريج السحر وعبير الجمال ورائحة عطر هذا الفكر النير والذي يفوح من هذه المخططات القيمة .

وتابع: "كيف لا وانت ابونا بولس صاحب الشخصية الفريدة والحضور العذب وصاحب القلب النابض بالحب والعقل المستنير بالعلم وصاحب الفكر النير والضمير المرهف .

وأضاف: "نعم وكما هي عادتك ابونا بولس فلقد ابدعت بهذا العمل فهذه المخططات الجميلة ما هي الا توثيق للسيرة والمسيرة العطرة ، وهي حقاً ذخائر قيمة مشبعة بالوفاء لله وللامة اجمع .

واختتم: "أن في القلب أمل ودعاء كما في قلوب محبيك الطيبين ، ندعو الله بان تستمر مسيرتك المباركة مكللة بالخير والبركة ، لك مني ايها الاب الفاضل عميق الشكر والامتنان وخالص المحبة والتقدير ادامك الله بخير ودعاء وطيب وفاء ابدعت ، ابدعت ، ابدعت …

وعلى صعيد اخر، قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن نظم اجتماع رواد فرح وعطاء، بكنيسة السيدة العذراء بشبرا، رحلة تثقيفية لدير الأنافورا، بمشاركة مسؤولي، وأعضاء الاجتماع، وذلك تحت رعاية الأب يونان شحاتة، راعي الكنيسة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب الراعي، ثم تم توجه إلى مقر الدير بالأنافورا، حيث تضمن اليوم قيام إحدى راهبات الدير بشرح نشأة هذا الصرح العظيم، بالإضافة إلى أهم المعالم التي تميز الدير، كما تضمن اليوم أيضًا بعض الفقرات المتنوعة المختلفة، وذلك في جو تسوده الفرحة والبهجة والسعادة.