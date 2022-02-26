شيخ الأزهر: الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن تجلب سوى الدمار

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الحروب لن تجلب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار.

وأضاف في منشور له عبر "فيسبوك"، اليوم السبت: "أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين".

من جانبه، قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إنه في إطار التطورات الأخيرة التي شهدتها أوكرانيا، واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بشئونهم، يتم التواصل يوميًا مع بعثة الأزهر الشريف المتواجدة هناك للاطمئنان عليهم في ظل هذه الأحداث.

وأكد الأمين العام أن هناك متابعة يومية من المجمع لأفراد البعثة بأوكرانيا للوقوف على احتياجاتهم في ظل هذه الظروف، خاصة وأن هناك تواصلًا من بعض الجهات المصرية لتأمين تواجد البعثة وتنسيق خطة عملهم بما يضمن سلامتهم والحفاظ عليهم.

وتقوم بعثة الأزهر الشريف في دول العالم بجهود متنوعة ما بين أنشطة دعوية وتعليمية لتحقيق رسالة الأزهر العالمية، ونشر منهجه الوسطي ومواجهة كل الأفكار المنحرفة والمتطرفة، حيث يبلغ قوام أفراد هذه البعثة نحو 798 متواجدين في أكثر من 60 دولة حول العالم، ويتم اختيارهم بعناية من خلال عقد مسابقة سنوية لوعاظ الأزهر ومدرسي قطاع المعاهد الأزهرية.