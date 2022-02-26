السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لرفع المخلفات الصلبة بنطاق حي الخليفة وطرة (صور)

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة بالقاهرة

واصلت أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة رفع مستوى منظومة النظافة لتحقيق الانضباط بجميع الشوارع والميادين وإزالة معوقات تسيير الحركة، وفقًا لتعليمات محافظ القاهرة.  

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رفع تراكمات القمامة بالقاهرة 

بدورها، تابعت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، السبت، حملات النظافة التي تقوم بها أحياء المنطقة الجنوبية التي انطلقت بطريق الاوتوستراد بنطاق حي طرة بجوار مركز شباب طرة الأسمنت، لتشمل رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وازالة ردش ومخلفات المباني.

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رفع تراكمات القمامة بالقاهرة 

كما أسفرت الحملة عن رفع قرابة ١٠٠ نقلة بإجمالي ٢٠٠٠ طن من المخلفات الصلبة من خلال استخدام مختلف المعدات والآلات وسيارات لنقل المخلفات وبلدوزر لتسوية الأرض، بهدف رفع كفاءة المنظومة والاستفادة القصوى من الموارد ورفع كفاءة عمليات الجمع.

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رفع تراكمات القمامة بالقاهرة 

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الحملات مستمرة لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري، لتحقيق رضا المواطن فيما يخص هذا الملف الحيوي، كما شملت المجهودات رفع تراكمات الأتربة وتجريد المخلفات بجوار سور المجزر الآلي بنطاق حي الخليفة برفع ٢٠ نقلة باجمالي ٤٠٠ طن، لتحقيق نتائج سريعة وفعالة لحل مشكلة القمامة. 

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رفع تراكمات القمامة بالقاهرة 
حي الخليفة حي طرة رفع مخلفات صلبة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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