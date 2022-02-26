السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محول كهرباء يصعق فني صيانة في كفر فرج

جثة
جثة

صعقت الكهرباء فني أثناء قيامه بأعمال الصيانة لمحول كهرباء، في أحد القرى بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كان قد استقبل مستشفى منيا القمح المركزى بالشرقية، اليوم السبت، ميكانيكى كهرباء جثة هامدة؛ اثر تعرضه لصعق كهرباء أثناء أعمال صيانة محطة كهرباء كفر أبو فرج فى مركز منيا القمح.

كشفت المعاينة والتحرياتـعن مصرع السيد م ع، 38 سنة، ميكانيكى كهرباء، مقيم بدائرة مركز منيا القمح؛ إثر تعرضه لصعق كهرباء أثناء أعمال صيانة محطة كهرباء كفر أبو فرج بمركز منيا القمح.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

محافظة الشرقية محطة كهرباء محول كهرباء اعمال الصيانة اليوم السبت بمحافظة الشرقية أعمال صيانة مشرحة مستشفي مركز منيا القمح بالشرقية

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النخبة والناس

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