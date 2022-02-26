السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

راود زوجة ابنه في المطبخ.. عامل يعتدى على والده بالضرب في المنوفية

حبس
حبس

تعدّى عامل بالضرب على والدة محدثًا إصابات بعد اتهامه بمحاولة مراودة زوجته عن نفسها، فانهال عليه ضربًا، ليتم نقله إلى مستشفى قويسنا العام للعلاج وإنقاذ حياته، وتم إبلاغ مركز شرطة قويسنا للتحقيق.

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا بالمنوفية من ضبط متهم بالتعدي على والده، وبسؤاله عن السبب أقر بأنه رأى والده يراود زوجته عن نفسها أثناء وجودها في المطبخ ولم يستطع تمالك نفسه فانهال عليه ضربًا محدثا تلك الإصابات، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد يوسف فخير، مأمور مركز قويسنا، يفيد وصول م.ع.ز بالمعاش مصابا بعدة إصابات، بعد تعدي ابنه "م،م،ع" عليه بالضرب المبرح مستخدما سكينًا، وعلى الفور تم انتقال قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا بقيادة المقدم محمد عبد الصمد رئيس المباحث، لتحقيق في الواقعة.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد  عثر   على جثمان شاب  مقتولا داخل شقته بمدينة سرس الليان

محافظة المنوفية وفاة بيان تحقيق قانون مصرع شرطة مدير مستشفى

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