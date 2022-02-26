السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة المواشى فى المنوفية 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات المنوفية، حبس تشكيل عصابي مكون من 11 متهما تخصص في سرقة المواشي بمركز تلا في المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي في مركز تلا، حيث جري ضبط المتهمين وعددهم 11 شخصا، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث المنوفية معلومات تشير إلى قيام تشكيل عصابي من الجيزة والمنيا، باتخاذ مركز تلا وكرا لعملياتهم الإجرامية من خلال قيامهم بسرقة المواشي، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وإجراء التحريات السرية، وتم القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية مباحث المنوفية ضبط المتهمين القبض على المتهمين أمن المنوفية

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وائل لطفي

النخبة والناس

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