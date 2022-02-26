«المنارة».. عرض مسرحي عن دور التعليم اللاهوتي بحضور البابا تواضروس الثاني

حضر قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم السبت، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية العرض المسرحي "المنارة" ضمن الاحتفالية بمرور ٥٠ عامًا على تأسيس فرع الكلية الإكليريكية في الإسكندرية بيد الراحل البابا شنودة الثالث في عام ١٩٧٢.

وتضمن عرض "المنارة"، والذي قدمه فريق "أبطال الإيمان" من كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة، الدور الهام للتعليم اللاهوتي والوعظ في حفظ الإيمان المسيحي عبر تاريخ الكنيسة، كما حضر العرض كذلك أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية وطلبة وخريجي الكلية الإكليريكية وأبناء الكنيسة.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الجاري، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم، مؤكدًا أن الكنائس الأرثوذكسية بـ الإيبارشيات المختلفة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

كما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.